Sem ilegalidades, MP arquiva casos de mortes em confrontos com a PM

A Promotoria de Justiça de Campo Grande decidiu arquivar as investigações sobre as mortes de Everton Pedro Castro e Wesley Ferreira de Souza Brito em confrontos com a Polícia Militar. Ambos os casos envolveram troca de tiros com a polícia e foram considerados legais após as apurações.

Caso Everton Pedro Castro

Everton Pedro Castro, conhecido como "Ogoia", foi morto durante uma troca de tiros com a Polícia Militar na madrugada de 16 de maio de 2024, na rua Seringueiras, bairro Jardim Centro Oeste. O suspeito, de 34 anos, estaria envolvido em um roubo. O Inquérito Policial Militar concluiu que os policiais agiram dentro da legalidade, sem indícios de crime ou infração disciplinar. A promotora Luciana do Amaral Rabelo solicitou o arquivamento das investigações com a possibilidade de reabertura se surgirem novos indícios.

Caso Wesley Ferreira de Souza Brito

Wesley Ferreira de Souza Brito, de 40 anos, foi morto em confronto com a polícia em 25 de dezembro de 2023, na Rua Ireno Álvares Ferreira, Jardim Tijuca. O suspeito estava dirigindo um Fiat Uno furtado e, ao ser abordado, fugiu e ignorou a ordem de parada. Após a fuga, ele foi cercado e, ao sair do veículo armado, disparou contra os policiais. A equipe respondeu ao ataque, resultando na morte de Wesley. O Inquérito Policial Militar concluiu que os policiais agiram conforme o dever legal e não houve infração. A promotoria também arquivou este caso, com a mesma ressalva para possível reabertura.

