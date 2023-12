Ladrão de veículo decide peitar o Choque e morre em confronto no Tijuca

Durante a noite desta segunda-feira (25), Wesley Ferreira de Souza Brito, de 40 anos, morreu após trocar tiros com o Batalhão de Choque na rua Ireno Álvares Ferreira, no Jardim Tijuca, em Campo Grande. O suspeito havia furtado um veículo, um Fiat Uno, horas antes do confronto.

Ele estava utilizando o carro para cometer outros delitos que eram costumeiros em sua ficha criminal. Wesley tinha mais de 35 passagens por vários crimes, como furto, roubo, porte de arma, resistência e ainda estava evadido do sistema prisional.

Segundo informações policiais e do boletim de ocorrência, uma equipe do Choque realizava rondas pela região do Portal Caiobá e visualizou o Fiat Uno, no qual já haviam relatado que um mesmo veículo, cujas características era semelhantes, estava sendo utilizado para crimes por alguns bandidos.

Wesley passou a demonstrar nervosismo ao passar pela viatura e na primeira tentativa de abordá-lo, o suspeito iniciou uma fuga pelas ruas do bairro, sendo acompanhado pela equipe e nem mesmo os sinais luminosos e sonoros o fizeram parar naquele momento.

O ladrão só decidiu parar o veículo ao ver um bloqueio policial e emanadas ordens para descer, Wesley agiu de forma bruta e sacou uma arma, um revólver de calibre 38, atirando contra os militares do Choque, que ao serem agredidos, reagiram e atingiram o suspeito, que foi desarmado logo na sequência.

Ainda com vida, Wesley Ferreira foi encaminhado pela própria equipe policial ao UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 21h21.

No local do confronto estiveram a Polícia Civil e a Polícia Científica para os trabalhos de praxe e o recolhimento dos projéteis e da arma usada pelo criminoso.

O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo e homicídio decorrente de oposição a intervenção policial na delegacia de plantão.

