STF lembra ataques de 8 de janeiro com arte e debate

Vinícius Santos com informações do STF

Na quarta-feira, 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal (STF) vai realizar uma roda de conversa para lembrar os dois anos dos ataques aos prédios dos três Poderes, que ocorreram em 2023. O evento começará às 14h e será aberto pelo vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin.

Durante a roda de conversa, servidores e colaboradores que ajudaram na limpeza e recuperação dos prédios depredados compartilharão suas experiências. O STF também vai lançar um hotsite com informações detalhadas sobre o que aconteceu no dia dos ataques, como foi a reconstrução do prédio e os processos contra os responsáveis pelos danos.

Além disso, às 15h30, o ministro Fachin receberá quatro obras de arte criadas a partir dos destroços da invasão. Essas obras foram feitas por artistas plásticos de Brasília: Valéria Pena-Costa, Carppio de Morais, Marilu Cerqueira e Mário Jardim. Cada uma das peças tem um significado especial relacionado à recuperação do STF e à defesa da democracia.

A obra de Valéria Pena-Costa, chamada “O Manto da Democracia”, foi feita com a colaboração de cerca de 60 mulheres e representa simbolicamente a toga da ministra Rosa Weber, presidente do STF na época dos ataques.

Carppio de Morais criou uma pintura que representa a história do Brasil, desde a escravidão até os dias atuais, usando a tonalidade preta para lembrar as páginas queimadas da Constituição.

Marilu Cerqueira fez uma obra com materiais como pedras e vidro, que representam a destruição do Tribunal. Por fim, Mário Jardim, junto com Valéria Pena-Costa, criou uma peça com a palavra “democracia”, refletindo a ideia de que, mesmo após o ataque, a democracia permanece intacta.

Essas obras serão entregues ao ministro Fachin, que também falará sobre o simbolismo e a importância dessas criações para a memória do evento.

