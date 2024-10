TJ nega liberdade a acusado de assassinar rival em Campo Grande

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negou o pedido de habeas corpus de Ricardo Rodrigues Barbosa, que segue preso sob suspeita de assassinar Hiago Rocha da Silva dos Santos com uma faca. O crime ocorreu na madrugada do dia 3 de setembro de 2024, na Rua Marajoara, esquina com a Rua Aydê Roque, no Bairro Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.

A discussão entre Ricardo e Hiago teria se iniciado por conta de um envolvimento amoroso, relacionado à ex-esposa de Ricardo. De acordo com documentos do processo, Hiago informou à vítima que um rapaz em sua casa tinha interesse na ex-namorada do acusado. Durante a briga, Ricardo desferiu um golpe no tórax de Hiago, que não sobreviveu.

Ricardo foi preso em flagrante e sua prisão foi convertida em preventiva. A defesa solicitou a revogação da prisão, mas o pedido foi negado pelo Juízo da 2.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Grande. A Justiça considerou que a tese de legítima defesa não estava comprovada e que Ricardo teria iniciado a agressão.

Os desembargadores do TJMS destacaram que a custódia preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e que não há ausência de fundamentação na decisão. Além disso, a gravidade do ato, que envolveu ciúmes, justifica a manutenção da prisão.

Com a decisão, Ricardo Rodrigues Barbosa permanecerá preso enquanto o caso avança no sistema judiciário.

