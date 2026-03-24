TJ nega soltar suspeito de envolvimento em assassinato brutal em Campo Grande

O juiz Alexandre Corrêa Leite, em atuação no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), negou a concessão de liminar para a soltura de Lyssandro Ribeiro Justino, o “Tchunay”, apontado pela polícia como participante no assassinato brutal de Isaac Ferreira da Silva, de 41 anos, ocorrido na rua Dona Carlota, no bairro Vila Piratininga, em Campo Grande.

A defesa de “Tchunay” recorreu ao TJMS solicitando a liberdade do acusado, alegando que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva causa constrangimento ilegal, por falta de fundamentação e pela ausência dos requisitos da medida cautelar.

Também afirma que não houve individualização da conduta. Segundo o Boletim de Ocorrência, o acusado teria desferido apenas um golpe na vítima e agido em legítima defesa, com o intuito de se proteger, estando ausente o dolo de matar.

Ao analisar os argumentos, o juiz Alexandre Corrêa Leite decidiu negar a liminar, por entender que não estão presentes os pressupostos necessários para a concessão da medida. Segundo ele, ao menos em uma análise preliminar, não ficou evidenciada a ilegalidade apontada pela defesa.

O pedido de liberdade ainda será analisado de forma colegiada pelos magistrados da 2ª Câmara Criminal.

Vídeo mostra a confusão e morte:

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