Polícia

VÍDEO: Discussão motivou assassinato de homem a pauladas em Campo Grande

A vítima foi agredida com pedaços de madeira, pedras e garrafas

09 março 2026 - 10h55
Homicídio aconteceu na Vila Piratininga

Jovem, de 21 anos, foi preso em flagrante durante o domingo, dia 8, por uma equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil, apontado com um dos suspeitos das agressões que culminaram na morte de Isaac Ferreira da Silva, de 41 anos, na Vila Piratininga, em Campo Grande.

Uma discussão teria desencadeado a série de agressões que aconteceram na rua Dona Carlota. A vítima foi agredida com pedaços de madeira, pedras e garrafas, sofrendo diversos golpes, especialmente na região da cabeça.

Imagens de câmera de segurança flagraram o momento das agressões. Mesmo após caído e sem reação, Isaac foi brutalmente agredido com pauladas no rosto e na cabeça.

Segundo a Polícia Civil, os outros dois envolvidos também foram devidamente identificados e qualificados pela equipe policial e as equipes permanecem em busca para localizá-los e prendê-los.

O caso é tratado como homicídio qualificado.

 

