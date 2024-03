TJMS e MPT renovam parceria que dÃ¡ oportunidades de estudo e trabalho para aprendizes

Nesta terça-feira, 5 de março, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), por meio da Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ), renovou parceria com o Projeto Medida de Aprendizagem, do Ministério Público do Trabalho (MPT). O objetivo é oferecer oportunidades práticas como aprendizes no Judiciário a jovens em situação de vulnerabilidade social.

A assinatura do termo de cooperação técnica ocorreu na presidência do TJMS. O Projeto Medida de Aprendizagem foca em proporcionar estudo e inclusão no mercado formal de trabalho para jovens em medidas socioeducativas, egressos, ou em acolhimento institucional, retirados do trabalho infantil.

A procuradora-chefe do MPT, Cândice Gabriela Arosio, agradeceu ao TJMS pela parceria, destacando que os jovens são remunerados por empresas contratantes, cumprindo alternativamente a cota. Pelo TJMS, assinaram o termo, o presidente, Des. Sérgio Fernandes Martins, e a responsável pela CIJ, Desa. Elisabete Anache. A magistrada ressaltou que o projeto oferece oportunidades de vida sem criminalidade aos jovens, enfatizando a importância do curso profissionalizante como aprendizes.

Estiveram presentes também os juízes auxiliares da presidência do TJMS, César Castilho Marques, Mário José Esbalqueiro Júnior e Renato Antônio de Liberali.

