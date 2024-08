TJMS mantém pena de 5 anos para assassino de mulher em Campo Grande

Os desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negaram o recurso de Henrique Reinaldo da Silva, condenado pelo Tribunal do Júri por homicídio. A vítima, Edvani Cardoso dos Santos, de 44 anos, foi assassinada a pedradas em 18 de janeiro de 2022, na Rua Lico Barcelos, Bairro Zé Pereira, em Campo Grande.

Henrique Reinaldo da Silva havia sido condenado a 5 anos de reclusão em regime semiaberto. Ele recorreu ao TJMS, solicitando a reforma da sentença proferida pelo juízo presidente. O objetivo do recurso era a realização de uma nova dosimetria e a aplicação de uma maior fração de diminuição de pena, especificamente um terço (1/3).

Após analisar o caso, o TJMS decidiu negar o recurso e manter a pena original. A decisão foi tomada pela 1ª Câmara Criminal, com o desembargador Lúcio R. da Silveira como relator. Segundo o tribunal, a tese defensiva não prosperou.

Saiba Mais Justiça Homem pega 5 anos de cadeia por matar mulher a pedradas em Campo Grande

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Justiça Homem pega 5 anos de cadeia por matar mulher a pedradas em Campo Grande

Deixe seu Comentário

Leia Também