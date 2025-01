Tornozeleira de empresário suspeito de corrupção em Sidrolândia é retirada

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) retirou a tornozeleira eletrônica do empresário Ricardo José Rocamora Alves em 9 de janeiro, após o cumprimento do prazo inicial determinado pela Justiça.

O dispositivo havia sido imposto como medida cautelar no âmbito da Operação Tromper, com duração de 180 dias, sendo possível a prorrogação a critério do juiz responsável pelo caso.

Ricardo Alves é um dos alvos da Operação Tromper, uma investigação conduzida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado).

O empresário é suspeito de envolvimento em um esquema de corrupção e fraudes em contratos milionários firmados com a Prefeitura de Sidrolândia. Ele é apontado como um dos integrantes de uma organização criminosa que teria se beneficiado de um esquema que manipulava licitações e contratos públicos para favorecer empresas ligadas aos membros do grupo.

A investigação revelou que Alves, junto com outros envolvidos, recebeu milhões de reais por meio de contratos fraudulentos celebrados com a administração municipal. O líder do esquema seria o vereador Claudinho Serra (PSDB).

