TRT/MS cobra explicaÃ§Ã£o da FGV sobre erro material em prova de concurso

O concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT/MS), realizado no último domingo (9) em Campo Grande, teve registros de possíveis problemas na prova para o cargo de analista judiciário. Diante das reclamações, a administração do tribunal divulgou uma nota oficial.

“O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região informa que teve conhecimento dos relatos de erro material na prova objetiva do concurso público para provimento de cargos de analista judiciário, realizada neste domingo (9). O TRT/MS já solicitou um posicionamento da Fundação Getúlio Vargas, organizadora do certame. Novas informações serão divulgadas nos mesmos canais, assim que possível”, declarou o órgão.

Concurso - Com 13.080 candidatos inscritos, o concurso visa preencher 14 vagas imediatas, sendo quatro para técnico judiciário (nível médio) e dez para analista judiciário (nível superior), além da formação de cadastro de reserva.

As provas foram aplicadas em dois turnos, das 9h às 13h, para o cargo de analista, e das 15h às 18h, para o cargo de técnico, ambos no horário de Brasília. A seleção inclui prova objetiva e discursiva, com caráter eliminatório e classificatório.

O TRT/MS aguarda a posição da FGV sobre os relatos de erro na prova de analista e deve divulgar novas informações em breve. Até o momento, o tribunal não divulgou o teor exato do erro identificado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também