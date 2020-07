Vídeo: Cachorro “invade” sessão online do Tribunal de Contas de São Paulo

Flávio Veras, com informações do G1

Um cachorro, da raça dogue alemão, "invadiu" a sessão online do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) nesta terça-feira (14), quando o conselheiro Antonio Roque Citadini fazia a apresentação de seu voto (veja vídeo abaixo).

No vídeo é possível ver Bravo, nome do cachorro, se aproximar do rosto de Citadini enquanto ele conversava com os colegas de tribunal. A situação inusitada gerou risos dos demais participantes da sessão.

"Eu não sei se meu cachorro aprontou alguma coisa aqui porque ele deu uma babada no meu terno", disse o conselheiro após a aparição do cachorro.

Aos risos, Citadini disse ao G1 que o cachorro é extremamente dócil e fazia poucos dias que tinha voltado para casa. "Pois é, acontece justo na hora que eu fazia meu voto sobre a Fundação Adib Jatene, que é uma fundação importante para a área da saúde. Aconteceu o seguinte, ele ficou três meses no sítio e voltou para casa neste fim de semana. Você viu o tamanho dele, é enorme. Na hora que foi começar a sessão ele estava deitado no sofá. Eu não consegui tirar ele do sofá."

Citadini disse que tentou colocar Bravo em outro ambiente, mas não conseguiu por causa do tamanho do animal. "Eu queria levá-lo para o quarto dele, mas ele não quis ir, aí eu deixei. Só que eu não percebi e, quando dei conta, ele estava me cheirando. É um cachorro muito carinhoso."

Deixe seu Comentário

Leia Também