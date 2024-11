Assentamento Sucuri recebe plantio de três mil mudas de frutos nativos na Capital

A parceria firmada entre a Prefeitura de Campo Grande, com a ADM do Brasil, líder em originação e nutrição humana e animal, e o Instituto Auá foi concluída com o plantio de três mil mudas de árvores frutíferas nativas do cerrado foram plantadas na última semana no assentamento Sucuri, na APA do Ceroula, um dos principais mananciais de abastecimento de água na região.

O objetivo da ação é conservar áreas verdes e possibilitar uma nova fonte de renda para as famílias dos Assentamento Sucuri, Assentamento Conquista e dos Produtores da Região do Aguão.

Na área selecionada, foram plantadas espécies de frutos nativos com potencial comercial, como bocaiúva, guavira e baru, entre outros, amplamente consumidos, mas que atualmente não contam com produção em escala.



O secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Ademar Silva Junior, explicou que a agrofloresta é uma prática sustentável que transforma a relação das comunidades e assentamentos com o meio ambiente, combinando árvores, cultivos agrícolas e criação de animais, promovendo a recuperação do solo, a preservação da biodiversidade e a produção de alimentos saudáveis. “Essa iniciativa além de levar renda para cerca de 250 famílias que residem do Assentamento Sucuri, Assentamento Conquista e os Produtores da Região do Aguão, fortalece a segurança alimentar e resgata o equilíbrio entre o homem e a natureza, sendo um caminho viável para o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida”, concluiu.

A ação faz parte das comemorações dos 25 anos da ADM no Brasil. “Essa parceria com o Assentamento Sucuri é muito importante, porque envolve a iniciativa privada e o órgão governamental, então é uma solução dada por todos. Mostrando que com união é possível ter economia forte e sustentabilidade ao mesmo tempo”, afirmou o gerente da planta de proteína da ADM Brasil, André Mafesson.



Além de Campo Grande (MS), outras sete cidades onde a ADM concentra as suas principais operações estão sendo beneficiadas pelo plantio de mudas, são elas: Porto Franco (MT), Colombo (PR), Joaçaba (SC), Rondonópolis (MT), Santos (SP), Uberlândia e Três Corações, ambas no estado de Minas Gerais (MG).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também