Alívio: Bombeiros salvam macaco-de-cheiro após incêndio na Amazônia; veja vídeo

Na última quarta-feira (02), um macaco-de-cheiro - espécie conhecida por seu comportamento curioso - foi encontrado em uma via pública, após sofrer um choque durante um incêndio que devastou uma área de mata nas imediações do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa).

Os Bombeiros foram acionados e utilizaram a técnica de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) no animal. O macaco começou a recobrar a consciência gradualmente, surpreendendo os presentes com a sua recuperação.

Após o procedimento de reanimação bem-sucedido, a equipe de resgate devolveu o macaco ao seu habitat natural. A ação salvou a vida do animal, e reforçou a importância da preservação da fauna local, especialmente em tempos em que incidentes como incêndios florestais ameaçam a biodiversidade da região amazônica.

Veja:

