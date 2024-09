Estudo revela que seca de 2024 pode ser a mais severa registrada no Brasil

Um estudo feito pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL) aponta que a estiagem prevista para 2024 pode ser a mais severa já registrada no Brasil.

A pesquisa foi baseada em imagens de satélite, e revela que mais da metade do território nacional - cerca de 55% - está comprometido devido à seca. A área afetada pela seca é estimada em 4,6 milhões de quilômetros quadrados, abrangendo principalmente as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Amazônia.

O impacto da estiagem é visível em 12 grandes rios do país, com três deles em situação crítica: o rio Paraguai, o rio Paraná e o rio Amazonas.

Segundo pesquisadores, o principal fator por trás dessa seca sem precedentes é o calor extremo. As ondas de calor e o aumento das temperaturas têm sido mais significativos do que a própria escassez de chuvas. A perspectiva para o futuro são de que a seca se intensifique.

