Evento reúne autoridades para discutir preservação de reservas em MS

No Dia Nacional das Reservas Particulares de Proteção Natural nesta sexta-feira (31), uma iniciativa do Imasul e parceiros, realiza o 3º Diálogo com a Comunidade: As RPPNs de Mato Grosso do Sul, que será transmitido a partir das 9h pelo Youtube .

Mato Grosso do Sul possui quase 150 mil hectares de Reservas Particulares de Proteção Natural (RPPNs), federais e estaduais, segundo dados do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

A programação abordará a importância das parcerias e procedimentos de comunicação de incidentes com entes públicos e privados, feita por Ana Luzia de Abrão, proprietária da Reservas Particulares de Proteção Natural (RPPN) Ernesto Vargas Baptista. Entre as ameaças às RPPNs consideradas pela palestrante, estão a mineração, a caça, a pesca e o fogo.

No momento que se decide criar uma RPPN, o proprietário assume compromisso com a conservação da natureza, com áreas privadas com o objetivo de conservar a diversidade biológica. O monitoramento constante da área, controle de acesso, cercas e aceiros são medidas de precaução, além de parcerias.



Confira a programação:

Sobre a Live

A iniciativa reúne o Imasul e parceiros, incluindo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), o Governo de Mato Grosso do Sul, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), a RPPN Ernesto Vargas Baptista e o Rotary Club de Campo Grande.

O evento conta com o apoio de instituições como o Instituto Ipê, ICMBio, Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBM/MS), Polícia Militar Ambiental (PMA/MS) e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Também participam organizações como o Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento da Região Sul de MS (Conisul), a Prefeitura de Eldorado, a Wetlands International, a SOS Pantanal, e as RPPNs Santo Antônio, São Pedro, Dona Aracy (Fazenda Caiman) e a Associação Aliança 5P.

