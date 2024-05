JD1TV: "Cenário de filme", diz Capitão dos bombeiros de MS sobre enchentes no RS

Mato Grosso do Sul enviou uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMMS), com nove profissionais, para ajudar no resgate das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Foram oito especialistas em salvamento aquático e mergulho de resgate, e um médico, que se voluntariaram para a viagem. Entre eles estava o Capitão do CBMMS, Rodrigo Bueno, que descreve a tragédia natural no estado gaúcho como “cenário de filme, devastador”.

“Chegamos no olho do furacão”, disse o capitão. A equipe chegou ao RS no pico de urgência e emergência, após os diques terem rompido. Com isso, os bombeiros do MS passaram as primeiras 30 horas em solo gaúcho trabalhando, ininterruptamente, no resgate de vítimas.

No total, foram 304 pessoas salvas; 309 animais resgatados; e 512 ações humanitárias.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também