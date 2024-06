IMAGENS FORTES: mulher morre após ser devorada por rottweilers em casa de prostituição

Uma mulher morreu após ser atacada por três cães de guarda da raça Rottweiler, em uma casa noturna em Curitiba. A vítima trabalhava no local.

Imagens que circulam na internet mostram o momento em que a mulher chega no local para trabalhar e acaba sendo atacada pelos cães. Além disso, imagens fortes do ocorrido também viralizaram.

As câmeras de segurança estão sendo analisadas, e a polícia investiga uma possível omissão por parte do proprietário do estabelecimento.

O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). Veja:

