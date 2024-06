JD1TV: Jovens morrem ao caírem de 12 metros de altura enquanto esperavam show em boate

Duas pessoas morreram, e outras dez ficaram feridas, após uma grade de vidro colapsar e cair com um grupo de jovens em num bar localizado no estado de San Luis Potosí, no México. O acidente aconteceu na noite da última sexta-feira (7) e foi registrado por câmeras de segurança do local.

Os jovens aguardavam o show do cantor Kevin Moreno, de 16 anos. Minutos antes da meia-noite, segundo o jornal mexicano El Universal, a estrutura desabou, e o grupo caiu de uma altura de cerca de 12 metros. Duas pessoas morreram na hora e cinco dos feridos foram levados a hospitais da região com quadro grave.

O depoimento de testemunhas, aponta que a lotação do estabelecimento foi ultrapassada. Com isso, dezenas de jovens se agruparam contra as grades de vidro que cercam os corredores da torre, até que um trecho colapsou.

Equipes da Proteção Civil estadual e municipal, bem como da Guarda Civil Estadual, chegaram ao local para socorrer as vítimas e isolaram a área para os primeiros testes da investigação sobre as causas do acidente. A apuração segue em andamento.

A equipe de Kevin Moreno usou as redes sociais para, em nome dele, prestar solidariedade às vítimas.

"É com profunda tristeza e consternação que hoje nos dirigimos a todos, em nome de Kevin AMF e da Poker Music, para expressar as nossas mais sinceras condolências à família e amigos pela infeliz morte dos jovens durante o evento que ocorreu em San Luis Potosí", diz o comunicado. "Dói profundamente saber que alguns dos nossos queridos seguidores, que são uma parte essencial da nossa comunidade, foram afetados por este acontecimento infeliz e delicado. Não há palavras que possam consolar o vazio deixado pela sua ausência".

Assista as imagens:

