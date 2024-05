Sem portões, prefeitura de Porto Alegre coloca sacos de areia em comportas do Guaíba

A prefeitura de Porto Alegre está colocando sacos de areia nas comportas do Muro da Mauá, afim de conter a água do lago Guaíba, e evitar novas inundações na região central da capital gaúcha.

Na última quinta-feira (23), o diretor do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) anunciou que, após a cidade receber fortes chuvas ao longo do dia, fecharia cinco comportas, entre as 14 existentes, que haviam sido reabertas.

O problema é que quando a prefeitura havia decidido abrir as comportas anteriormente, os portões foram removidos. Por isso, agora os sacos de areia estão sendo colocados nas áreas onde ficavam os portões.

Nesta sexta-feira (24), o governo do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas e queda de temperatura. O volume de chuva previsto para a maior parte do estado estará acima de 50 milímetros. As regiões mais afetada serão a Sul, Central e Metropolitana, com volumes entre 100 e 200 milímetros.

