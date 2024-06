Cargueiro mais moderno do mundo será usado para combater incêndios no Pantanal

Carla Andréa, com Governo do MS

A aeronave brasileira KC-390 Millennium, considerado o cargueiro mais rápido e moderno do mundo, será usada no combate a incêndios no Pantanal.

O avião chegou nesta sexta-feira (28) em Corumbá, vindo da base aérea de Anápolis, município em Goiás, com 19 tripulantes da Força Aérea Brasileira (FAB), e mais 13 militares.

A aeronave tem capacidade de lançar 12 mil litros de água a cada passagem. O cargueiro projeta a água pela porta lateral na fuselagem, sem comprometer a sua performance. Recentemente, a KC-390 foi usada em incêndios florestais na Colômbia.

O KC-390 possui um sistema modular aerotransportável de combate a incêndios, o Modular Airborne Fire Fighting System (MAFFS II). Entre as principais características do sistema MAFFS II, estão o baixo custo de manutenção, rápida configuração e flexibilidade multimissão, podendo ser utilizado no combate a incêndios, derramamento de produtos químicos, contaminação nuclear, radiológica e biológica, entre outros.

O cargueiro brasileiro, fabricado pela Embraer, está na lista de produtos de defesa exportados pelo Brasil, e já foi adquirido pela Hungria, Portugal e Coreia do Sul.

O secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado, Antonio Carlos Videira, afirmou que o emprego do KC-390 no combate ao fogo é essencial neste momento. "Nós temos alguns focos de incêndios hoje que é impossível chegar com os brigadistas e bombeiros militares", afirmou.

