Noruega repassa R$ 275 milhões para o Fundo Amazônia

A Noruega confirmou, nesta quarta-feira (26), que estará doando US$ 50 milhões ao Fundo Amazônia, montante que, na cotação atual, equivale a cerca de R$ 275 milhões.

Essa transferência já havia sido prometida em dezembro do ano passado em Dubai, no Emirados Árabes, durante a 28ª Conferências das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP28).

A confirmação ocorreu mediante a formalização do termo de doação junto ao Banco de Desenvolvimento de Econômico e Social (BNDES), com a assinatura ocorrendo durante o Fórum sobre Florestas Tropicais, evento que está sendo realizada em Oslo, capital norueguesa.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também