Acrisul divulga nota sobre os incêndios no Pantanal; confira

A Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrisul) divulgou, nesta quinta-feira (4), uma nota oficial onde dão detalhes, por meio de estudo técnico realizado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), sobre as origens dos incêndios que assolam o Pantanal.

Segundo a entidade, a “grande maioria dos pontos iniciais de incêndio encontravam-se próximos a rios navegáveis, próximos a estradas vicinais e alguns deles estavam em áreas isoladas de qualquer outra possível causa externa”.

A nota detalha que o estudo técnico realizado pelo MPMS vai de encontro com o posicionamento já adotado pela Acrisul, que se baseou em estudos da Organização não Governamental (ONG) SOS Pantanal, que aponta as margens dos rios Paraguai e Paraguai Mirim como origem dos incêndios.

Ainda conforme a entidade, os estudos apontam que “o produtor rural pantaneiro é maior interessado em preservar o ecossistema”, já que os incêndios “vem na contramão de seus interesses” ao causar “impacto na biodiversidade, afetando a atividade econômica como um todo”.

