Após chuva, bueiros de Porto Alegre transbordam e alagam novas regiões da cidade

A chuva retornou com força a Porto Alegre na madrugada desta quinta-feira (23), e voltou a deixar ruas e avenidas da capital gaúcha alagadas.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o volume de chuva em 15 horas ultrapassou os 100 milímetros na Zona Sul da capital.

O problema é que em alguns bairros de Porto Alegre, a água subiu pelos bueiros, alagando regiões que ainda não tinham sido afetadas. Mas o diretor do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE), Maurício Loss, negou que tenha ocorrido um "colapso" no sistema de drenagem na cidade.

Segundo Loss, o barro levado pelas cheias das últimas semanas secou, trancando as galerias pluviais, que funcionam no escoamento da água da chuva.

Foram registrados problemas nas zonas central, Norte e Sul, em bairros como Centro Histórico, Menino Deus, Cidade Baixa, Praia de Belas, Ipanema, Cavalhada, São Geraldo, Moradas da Hípica, Santa Fé, Restinga, entre outros. Não há um levantamento oficial de quantos bairros foram afetados.

"Aquilo que era um problema das áreas alagadas estendeu-se, praticamente, a toda cidade com essa chuvarada", disse o prefeito da capital gaúcha, Sebastião Melo (MDB).

Diante desse cenário, o governo suspendeu as aulas nas redes pública e privada nesta sexta-feira (24). A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou 86 ocorrências de alagamento, sendo 55 ruas e avenidas bloqueadas totalmente e 23 parcialmente.

E segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), o rio Guaíba chegou a sofrer uma elevação de 14 centímetros.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também