Homem que deu tiro na cabeça de esposa passou em bar antes de voltar para local do crime

O homem, que não teve a identidade revelada até o momento, que disparou uma arma de fogo contra a cabeça da mulher na noite desta sexta-feira (14), em Campo Grande, teria passado em um bar após deixar a vítima no Centro Regional de Saúde (CRS) Coophavila 2.

Selina de Souza Gomes, vizinha do casal e amiga da vítima, contou que vizinhos procuraram a mulher na noite de hoje, mas que foram informados pelo homem que ela estava em outro lugar.

Após não encontrarem a mulher no local informado, eles voltaram até a chácara e descobriram que ela havia sido baleada na cabeça.

O autor do disparo levou a vítima até o CRS. O filho do casal, de 18 anos, que não mora com eles, foi até a chácara após saber do ocorrido e levou uma pasta com documentos até a unidade de saúde.

Após a chegada do filho, e sob a desculpa de ir buscar documentos da vítima que não estavam na pasta, o homem deixou o local. Antes de voltar para sua residência, o autor parou em um bar na saída do perímetro urbano da Capital e só voltou para a chácara após terminar de beber.

Ele foi detido por policiais no momento em que chegava na chácara.

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) esteve no local do crime e optou por não dar declarações à imprensa.

Vizinhos apontam para contradições

Médicos do CRS informaram à Selina que ela foi alvejada com um disparo no meio da testa, e que as chances de sobrevivência são baixas. Os vizinhos apontaram que o local onde o disparo atingiu a vítima contradiz a versão apresentada pelo companheiro da mulher.

Inicialmente, o autor contou que a vítima deu um tiro na própria cabeça, mas mudou a versão para o tiro acidental.

