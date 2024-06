Marido de mulher baleada na cabeça já havia quebrado perna da vítima

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Mulher é socorrida em estado grave ao ser baleada com tiro na cabeça na Capital

Vizinhos da mulher socorrida em estado grave após ser baleada com um tiro na cabeça, na noite desta sexta-feira (14), contaram que o autor dos disparos, o marido da vítima, tinha histórico de violência e já chegou a quebrar uma perna da mulher.

Segundo os vizinhos, a vítima não tinha família na Capital, e morava sozinha com o marido em uma chácara no KM 04 da BR 060, após a rotatória que dá acesso à Sidrolândia. Ela tem um filho com o autor, de 18 anos, que não mora com eles.

À reportagem, Selina de Souza Gomes, uma das vizinhas, contou que o marido da vítima tinha um histórico de violência quando bebia, e até mesmo já chegou a quebrar uma das pernas da mulher, que é pessoa com deficiência.

Selina contou que os médicos do Centro Regional de Saúde (CRS) Coophavila 2, onde a vítima foi levada pelo marido, detalharam que ela foi alvejada com um tiro no meio da testa e que as chances de sobrevivência são baixas.

À polícia, o homem contou que o tiro foi acidental, mas o local onde o disparo atingiu a vítima contradiz a versão apresentada por ele, apontam os vizinhos.

Ainda segundo eles, ele levou sua mulher até a unidade de saúde e, após deixá-la, voltou para sua residência sob a justificativa de pegar alguns documentos que esqueceu, mas acabou não voltando.

Ele foi detido por policiais no momento em que chegava na chácara.

