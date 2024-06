Ladarense perde na preliminar da luta de Anderson Silva

Natural de Ladário, a pugilista de origem Jojo Ramos, de 25 anos, estreou no cenário do MMA na noite deste sábado (15) com derrota para a multicampeã de jiu-jitsu Bia Mesquita, na luta pelo Spaten Fight Night no card preliminar do evento que marca o encerramento da carreira de Anderson Silva no Brasil.

Ela foi finalizada com um golpe mata-leão ainda no primeiro round. As duas lutadoras se enfrentaram pela categoria peso-galo, que vai até 61,2kg.

A finalização da experiente Bia Mesquita aconteceu após ela conseguir levar Jojo para o chão. Com 2 minutos e meio de round, a multicampeã conseguiu aplicar o golpe e finalizar a luta.

Após a luta, Jojo concedeu entrevista e reafirmou que mesmo com a derrota em sua estreia, continua no MMA e pretende alcançar seus objetivos.

"A experiência que tive foi incrível, já sabia que ia pegar uma casca-grossa, não foi qualquer uma que aceitou lutar com a Bia, então para mim, independente de resultado, continuo sendo uma campeã, uma vitoriosa. Continuo no foco, o MMA ainda é meu foco, eu sei que vou conseguir chegar onde que eu quero", disse a sul-mato-grossense para Zeca Geraldo, da TV Globo.

No evento principal, Anderson Silva dará adeus aos ringues em uma luta com seu eterno e lendário rival Chael Sonnen. Eles terão direito a cinco rounds de dois minutos.

