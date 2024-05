Capital recebe Fórum de Arborização para Cidades Sustentáveis

Nos dias 28 e 29 de maio, Campo Grande sediará o IV Fórum MS de Arborização para Cidades Sustentáveis, realizado pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC).

O evento terá início às 8h, no Auditório do Museu das Culturas Dom Bosco, no Parque das Nações Indígenas. Uma iniciativa dedicada a promover discussões e ações práticas voltadas para o desenvolvimento sustentável das cidades de Mato Grosso do Sul, com foco para o verde urbano.

O objetivo desta edição é discutir os desafios e oportunidades relacionados à interseção entre árvores urbanas, infraestrutura de redes elétricas e as crescentes demandas de adaptação às mudanças climáticas.

O tema será abordado por especialistas de renome nacional e internacional.

A inscrição é online. Os interessados podem acessar a programação.

IV Fórum MS de Arborização para Cidades Sustentáveis (Reprodução)

