Marina Silva alerta que Brasil pode perder o Pantanal até o fim do século

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, alertou nesta quarta-feira (4), durante uma sessão da Comissão de Meio Ambiente do Senado, que o Brasil pode perder o Pantanal por completo até o final do século, caso o mundo não seja capaz de reverter o aquecimento global.

Durante sua participação na sessão, a ministra falou sobre as queimadas e a estiagem prolongada que atinge a maior parte do país, com os maiores impactos sentido na Amazônia e Pantanal.

"Segundo os pesquisadores, se continuar o mesmo fenômeno em relação ao Pantanal, o diagnóstico é de que poderemos perder o Pantanal até o final do século. Isso tem um nome: baixa precipitação, alto processo de evapotranspiração, não conseguindo alcançar a cota de cheia, nem dos rios nem da planície alagada", explicou.

Marina destacou os danos causados pelas queimadas e desmatamento do Pantanal, e alerta que caso o ritmo continue, perderemos o bioma. “A cada ano se vai perdendo cobertura vegetal. Seja em função de desmatamento ou de queimadas. Você prejudica toda a bacia e assim, segundo eles [pesquisadores], até o final do século nós poderemos perder a maior planície alagada do planeta”, comentou.

Na audiência, a ministra afirmou que será preciso ampliar os esforços e recursos de combate a consequências das mudanças climáticas, além de defender a criação de um marco regulatório de emergência climática que exclua da meta fiscal os recursos gastos pelo governo durante situações do tipo.

