Queimadas na Amazônia afetam 10 estados; Mato Grosso do Sul está na lista

O céu está cinza e o ar está difícil de respirar. A densa camada que vem cobrindo o céu é reflexo das chamas na Amazônia, que registra o maior número de focos de fogo em 17 anos, e se soma com a seca que castiga mais de mil cidades brasileiras.

Segundo especialistas, a fumaça afeta 10 estados e vai seguir sobre o país até o próximo fim da semana.

A Amazônia registrou 59 mil focos de fogo só em 2024. O número é o maior desde 2008 e pode aumentar, já que o levantamento é feito mês a mês e agosto ainda não terminou.

Esse volume ainda se soma ao que vem do Pantanal, de Rondônia com a queimada no Parque Guajará-Mirim há um mês, e da Bolívia, formando uma densa camada cinza na atmosfera que é arrastada para o restante do mapa formando um "corredor de fumaça".

A previsão é que a partir de hoje (21) o volume de fumaça piore com o vento frio que traz a frente fria do fim de semana. De forma geral, o país está no pior momento em relação aos focos de incêndio da última década.

Desmatamento na Amazônia diminuiu mas ainda há recorde de fogo

Segundo o último levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), houve uma redução de 45% no desmatamento na Amazônia no último ano, entre agosto de 2023 e julho de 2024. O número é um recorde em termos de preservação e representa o menor índice de perda do bioma registrado desde o início da série histórica, que começou em 2015.

Como há mais fogo se o desmatamento está caindo?

O pesquisador do Inpe, Luiz Aragão, que atua no monitoramento de queimadas, explica que isso ocorre porque, apesar da redução, o desmatamento ainda continua. Mas principalmente as áreas desmatadas anteriormente continuam sendo afetadas pelo fogo.

Ele reforça que, com o clima mais seco que a região vem enfrentando, o fogo utilizado em áreas específicas acaba se alastrando, atingindo grandes proporções e produzindo grandes quantidades de fumaça.

Há registros de fumaça nos Estados:

Mato Grosso do Sul

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Mato Grosso

Acre

Rondônia

Oeste do Paraná

Parte de Minas Gerais

Trechos de São Paulo

Amazonas

