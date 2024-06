Simone Tebet, Waldez Góes e Marina Silva visitam o Pantanal nesta sexta-feira

Durante cerimônia realizada nesta terça-feira (25), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), o governador Eduardo Riedel detalhou que o governo federal estará investindo no combate às queimadas no Pantanal sul-mato-grossense.

Riedel ressaltou que, apesar desse período de secas e queimadas ser algo natural, neste ano, ele começou antes do esperado, o que ocasionou prejuízo para diversos setores produtivos do Estado.

“É um ciclo natural, mas começou muito cedo neste ano, atravessamos um ano de extrema seca no Estado, um ano ruim para agricultura, um ano ruim para pecuária e um ano ruim para as questões ambientais, tendo em vista os incêndios que estamos combatendo”, explicou.

O governador anunciou que, nesta sexta-feira (28), as ministras Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento do Brasil, e Marina Silva, de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, e o ministro Waldez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, estarão em Corumbá para acompanharem e discutirem o combate aos incêndios que atingem o Pantanal.

Além de equipamentos, também serão enviadas 400 pessoas que irão atuar diretamente no combate aos incêndios que atingem o bioma.

A Alems irá indicar um parlamentar que irá acompanhar os ministros em Corumbá.

