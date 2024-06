Incêndio vira "folha de rosto" do Banho de São João em Corumbá

Desde sexta-feira (21), o Banho de São João - Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil - está sendo realizado em Corumbá. E hoje (23) é o último dia de celebração.

Este ano, a festa contrasta com os incêndios que assolam o Pantanal sul-mato-grossense. Segundo imagens que circulam no Instagram desde ontem (22), a celebração tem como tela de fundo o fogo consumindo a vegetação às margens do Rio Paraguai.

Desde o final de maio, a população de Corumbá convive com a fumaça dos incêndios. Brigadistas e o Corpo de Bombeiros têm trabalhado para controlar as chamas, enfrentando o tempo seco e ventos fortes de até 50 km/h.

A festa de São João ocorre tradicionalmente em junho, quando a estação seca começa no Pantanal. Porém, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em 2024, os incêndios têm sido mais severos do que qualquer outro registrado nos últimos 22 anos.

A noite deste domingo será a principal do festejo, pois é quando acontecerá a descida dos andores para o banho do santo nas águas do rio Paraguai, na Prainha do Porto Geral. A programação também conta com o show do grupo Bonde do Forró.

Confira a programação deste domingo:

Descida dos Andores

Local: Ladeira Cunha e Cruz

Horário: Durante todo o dia, com maior concentração durante o período da noite

Concentração do Andor da Prefeitura e Missa Solene em Louvor a São João

Local: Rua Antônio João, nº 90, Centro – (Sede da Oficina de Dança)

Horário: 20h

Atrações: Orquestra Corumbaense de Viola Caipira – SESC Corumbá

Show Local

Elevação do Mastro de São João e Roda de Cururu e Siriri

Local: Orla do Porto Geral

Horário: 23h30

Arraial do Banho de São João

Local: Porto Geral

18h - Praça de Alimentação

18h - Estande de Artesanatos

18h - Altar de Todos os Santos

18h - Pau de Sebo

20h - Show Local

22h - Leandro e Galeano

0h - Show Pirotécnico

0h10 - Show Nacional – Bonde do Forró.

