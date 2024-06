MS usa helicópteros para combater incêndio no Pantanal

Desde sexta-feira (21), dois helicópteros e um avião da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp) estão ajudando no combate aos incêndios florestais que atingem o Pantanal em Mato Grosso do Sul.

As aeronaves estão atuando principalmente para apagar as chamas que formam uma muralha de fogo que se formou em torno de Corumbá e Ladário, causando apreensão em moradores das duas cidades nesta semana.

Segundo o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (LASA), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a área queimada esse ano chegou a 541,5 mil hectares, sendo 398,6 mil hectares no Estado, e 140,9 mil em Mato Grosso.

E de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), nas últimas 48 horas, o Pantanal registrou 270 focos de calor. Em Mato Grosso do Sul foram 255 focos e em Mato Grosso 15.

Os helicópteros sobrevoam as áreas em chamas e ajudam no combate ao fogo despejando a água que é armazenada em uma espécie de balde, chamada de bambi bucket, com capacidade para transportar até 820 litros de água. O abastecimento é feito diretamente no rio Paraguai.

Essa é a terceira missão das equipes da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA) no Pantanal desde o início de junho. As duas primeiras foram transportando brigadistas até as áreas de difícil acesso.

