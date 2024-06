Bora trabalhar! Feirão da Empregabilidade oferece 264 vagas nesta terça na Capital

Para quem está procurando uma vaga de emprego, o Feirão da Empregabilidade, por meio da Funtrab (Fundação do Trabalho) está oferecendo 264 oportunidades de trabalho nesta terça-feira (25), em Campo Grande.

Além dessa quantidade de vagas disponibilizadas nas áreas de Serviços, Construção Civil, Comércio e Indústria, a Funtrab conta com mais de 1,8 mil oportunidades disponíveis em variadas áreas.

Estarão presentes as equipes de recrutamento de 12 empresas dos segmentos de móveis planejados, atacadista, indústria, transporte e logística, serviço de distribuição, material de construção, telecomunicações, produtos de limpeza e higienização, transporte coletivo urbano, clínica médica (oftalmologia), energia e confecções.

As empresas contratantes atendem no piso térreo da Funtrab, na Rua 13 de maio, 2.773 – Centro (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano), somente no período da manhã (das 8h às 11h).

Os interessados devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho.

