Concessionária tem vagas em Campo Grande, Costa Rica e Dourados

A Energisa, concessionária responsável pela distribuição de energia em Mato Grosso do Sul, está com vagas aberta em três cidades de Mato Grosso do Sul, tanto na modalidade híbrida - onde o trabalhador tem direito a exercer sua função via home office em certos dias - quanto na modalidade totalmente presencial.

Além das vagas específicas para os três municípios, a Energisa também está contando com um Banco de Talentos, onde o profissional pode se inscrever para ser considerado para vagas futuras.

Luciana Marteningue Bernardi, gerente de Recursos Humanos da Energisa, destacou o sistema de Banco de Talentos. “Um ponto de destaque para os nossos processos de admissões é a disponibilidade do Banco de Talentos. Nele, o profissional pode se cadastrar a fim de ser considerado para futuras oportunidades que estejam alinhadas às suas habilidades e experiências. Isso torna o processo de recrutamento mais ágil e eficiente”, explicou.

As inscrições para essas vagas vão até 26 de janeiro e devem ser feitas na plataforma de carreiras da empresa, disponíveis na plataforma Gupy da Energisa. No site, o interessado pode ter mais informações sobre a vaga, como descrição sobre os requisitos e qualificações exigidas e os benefícios concedidos pela empresa.

