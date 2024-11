Concurso para Promotor do MPMS tem 16,7% de abstenção na primeira fase

Vinícius Santos com informações do MPMS

A primeira fase do XXX Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na carreira de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) foi realizada no domingo (24), na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), em Campo Grande. Do total de 1.950 candidatos inscritos, 1.623 compareceram, resultando em uma abstenção de 16,7%. Não houve eliminações.

A aplicação do concurso ficou a cargo da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), com a elaboração das provas sendo responsabilidade de uma comissão composta por representantes do MPMS, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS). O processo foi acompanhado por membros da comissão, incluindo o Procurador-Geral de Justiça do MPMS, Romão Ávila Milhan Junior, e a Secretária-Geral do MPMS, Bianka Karina Barros da Costa.

Antes do início das provas, o Procurador-Geral de Justiça, Romão Ávila Milhan Junior, fez uma breve apresentação e agradeceu a participação dos candidatos. Ele destacou que o concurso ocorreu de forma tranquila e sem intercorrências e afirmou que os melhores candidatos serão selecionados nas sete fases do certame. "Esses candidatos demonstrarão o preparo para contribuir com a sociedade sul-mato-grossense", disse.

Entre os candidatos, Juliana Gomes Marques, de Belo Horizonte (MG), comentou que notou um aumento na dificuldade da prova, especialmente na interpretação das jurisprudências. Julio Neto, de 33 anos, também avaliou a prova como mais desafiadora, destacando a exigência de uma análise mais crítica por parte dos candidatos.

A divulgação do Gabarito Preliminar e dos Cadernos de questões ocorrerá na terça-feira (26). As próximas etapas do concurso estão previstas para o período de 26 de janeiro a 1º de fevereiro de 2024 e incluirão provas escritas, psicotécnicas, orais, avaliação de títulos e exame de sanidade física e mental. O cronograma completo pode ser consultado no Diário Oficial do MPMS e nos sites do concurso.

