Empresa de mineração abre 100 vagas para trabalhar em Corumbá

A empresa de mineração LHG Mining, que faz parte do Grupo J&F, está com 100 vagas de serviço abertas em Corumbá. As oportunidades são destinadas a advogados, médicos do trabalho, engenheiros, mecânicos, eletricistas, nutricionistas, supervisores em geral e profissionais da área de operação.

As operações no município sul-mato-grossense empregam profissionais que atuam em todas as fases de produção e escoamento. Com porto próprio, operações otimizadas em minério de ferro e minério de manganês e logística integrada, a LHG Mining possui as minas de Santa Cruz e Urucum, nos municípios de Corumbá e Ladário, com vastas reservas de minério de ferro de alto teor e manganês.

São 2.700 colaboradores que atuam na companhia no Brasil, Paraguai e Uruguai. Para concorrer às vagas, é necessário que o profissional tenha disponibilidade de residir em Corumbá.

Para se cadastrar, basta clicar aqui e preencher o formulário do site.

