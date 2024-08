Feirão da Empregabilidade oferta vagas em rede de fast-food, construtora e atacadista

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul oferta nesta terça-feira (27), durante o Feirão da Empregabilidade, 86 vagas para contratação imediata em Campo Grande.

Estarão no recrutamento, nove empresas dos setores de franquia de açaí; pescados; franquia de fast-food; construtora de alto padrão; rede atacadista; consultoria de RH; farmácia; supermercado e serviços de monitoramento da qualidade do ar, água e efluentes.

O atendimento será somente no período da manhã, das 8 às 11 horas na Funtrab, na Rua 13 de maio, 2.773 (entre as ruas Dom Aquino e Cândido Mariano), interessados devem se cadastrar com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

