Funtrab tem vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência e estágio

A Fundação do Trabalho (Funtrab) de Mato Grosso do Sul oferece 1.563 vagas de emprego para trabalhar em Campo Grande, nesta terça-feira (8), destas 72 são para Pessoas com Deficiência (PcDs).

As vagas exclusivas para PcD são: Assistente administrativo (6); atendente de farmácia – balconista (5); atendente do setor de hortifrutigranjeiros (1); auxiliar de escritório (1); auxiliar de expedição (1); auxiliar de limpeza (1); auxiliar de linha de produção (10); operador de caixa (3); recepcionista atendente (10); trabalhadores de conservação de rodovias (10) e vigilante (24).

Já para estágio, a Funtrab disponibiliza 63 oportunidades nas funções de assistente administrativo (7); assistente de serviço de contabilidade (7); assistente de vendas (1); atendente de lojas (4); atendente de serviço médico (3); auxiliar administrativo (7); auxiliar de arquitetura (1); auxiliar de escritório (11); professor de educação física na educação de jovens e adultos do ensino fundamental de 5ª a 8ª série (3); professor de nível superior na educação infantil (zero a três anos) (4); publicitário (3); recepcionista atendente (12).

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

O atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h.

Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira)

Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)

Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira)

Veja a lista:

