JBS oferta mais de 130 vagas para as unidades de Dourados e Nova Andradina

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está com mais de 130 oportunidades de emprego nas unidades de Dourados e Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul. As vagas são para diferentes cargos, entre eles: operador de produção e operador de higienização.

A maior parte das vagas disponíveis são para a unidade Seara de Dourados. Ao todo, são 100 oportunidades para operadores de produção. A empresa oferece diversos benefícios, como ticket alimentação, prêmio por assiduidade, transporte fretado, seguro de vida, telemedicina gratuita, Gympass, entre outros.

O recrutamento acontece nesta semana, na unidade Seara Dourados. O candidato pode comparecer presencialmente na sede, localizada na BR-163. Informações pelo telefone (67) 3411-2047.

Já para a unidade Friboi de Nova Andradina há 38 vagas de emprego, para os cargos de operador de produção, desossador, refilador, operador de higienização e serrador.

Para participar da seleção na Friboi de Nova Andradina, os candidatos podem encaminhar o currículo para o e-mail [email protected] ou para o WhatsApp (67) 98178-0413. As entrevistas acontecem todos os dias na unidade, das 7h às 9 horas.

