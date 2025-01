Ministério Público da União abre concurso com 152 vagas e salários de até R$ 13,9 mil

O Ministério Público da União (MPU) publicou, nesta quarta-feira (8), o edital do novo concurso público que oferece 152 vagas para os cargos de analista e técnico, ambos com exigência de nível superior.

Além das vagas imediatas, o certame formará cadastro reserva, com oportunidades distribuídas entre todos os estados, conforme a necessidade.

As graduações aceitas incluem áreas como arquivologia, administração, direito, comunicação social, medicina e enfermagem. Os salários iniciais são de R$ 8.529,65 para o cargo de técnico e R$ 13.994,78 para analista.

Provas e etapas

A Fundação Getulio Vargas (FGV) é a banca responsável pela seleção. O processo contará com:

Prova objetiva: 80 questões, para todos os cargos;

Prova discursiva: redação dissertativa-argumentativa de 20 a 30 linhas (exceto para técnico de polícia institucional);

Teste de aptidão física (apenas para técnico de polícia institucional);

Avaliação médica e programa de formação profissional (apenas para técnico de polícia institucional).

As provas objetivas e discursivas serão realizadas em 4 de maio de 2025, em todas as capitais do país. Os turnos das provas variam de acordo com o cargo escolhido.

Inscrições

Os interessados poderão se inscrever entre 13 de janeiro e 27 de fevereiro de 2025, no site da FGV. A taxa de inscrição é de R$ 120 para analista e R$ 95 para técnico, com pagamento até o dia 28 de fevereiro.

O MPU destacou que as vagas abrangem todos os ramos do órgão, bem como a Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU), oferecendo oportunidades para diversas regiões do país.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também