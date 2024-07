Salários de até R$ 26 mil: Inocência abre concurso com 176 vagas em 69 cargos

A prefeitura municipal de Inocência, a 337 km de Campo Grande, está com as inscrições abertas para concurso público de nível alfabetizado, fundamental, médio, médio-técnico e superior. O período de inscrições é de 11 de julho a 15 de agosto.

No total, são 176 vagas em 69 cargos. As vagas são para: Auxiliar de serviços Diversos (5), Cozinheiro (1), Gari (20), Guarda (5), Zelador (2), Coveiro (2), Servente de Pedreiro (1), Padeiro (2), Jardineiro (2), Recepcionista (4), Motorista (15), Auxiliar de Odontologia (1), Técnico de Enfermagem (3), Advogado (1), Analista Administrativo (10), Arquiteto (1), Cirurgião Dentista (2), Bioquímico (1), Engenheiro Civil (1), Farmacêutico (1), Fonoaudiólogo (1), Psicólogo (1), Médico (2 vagas + 5 CR), Professor de Educação Física (2), Professor de Artes (2), entre outros.

Os salários variam de R$ 916,08 a R$ 26.360,18. Todo cargo com remuneração inferior a um salário mínimo será equiparado por lei. A carga horária semanal é de 20h, 30h e 40h, dependendo do cargo.

A prova objetiva será aplicada em 22 de setembro. O gabarito será publicado em 23 de setembro. Prova prática será aplicada em 27 de outubro. O resultado final e homologação do concurso será publicado em 14 de novembro de 2024.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas pela internet. A taxa de inscrição é de R$ 60 para cargos de nível fundamental completo/incompleto, R$ 90 para nível médio e R$ 120 para nível superior. O valor deve ser pago até 16 de agosto.

O candidato poderá requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição de 11 a 15 de julho.

O concurso público terá três etapas:

1ª Etapa: Prova Escrita Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório;

2ª Etapa de provas de títulos proveniente específico de cada cargo de caráter classificatório;

3ª Etapa de provas prática de caráter Apto e Inapto.

Requisitos

Os requisitos para participar do concurso são:

-Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do Artigo 12, § 1º da Constituição Federal;

-Estar em gozo de direitos políticos;

-Estar em dia com as obrigações eleitorais, documentado com os últimos comprovantes de votação ou certidão da Justiça Eleitoral;

-Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, à época da posse;

-Apresentar documentação comprobatória dos requisitos de investidura;

-Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, a época da posse, de acordo com a legislação em vigor;

-Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, cargo ou função pública, ressalvados os casos de acúmulo previstos na Constituição Federal.

