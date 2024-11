Shopping Campo Grande oferece 160 vagas de emprego para contratação imediata

Com a chegada das festas de fim de ano, pagamento do 13° salário e férias, o fluxo de clientes e de compras aumentam. Pensando nisso, as lojas precisam ampliar suas equipes, gerando novas oportunidades para quem busca trabalho nessa época do ano. No Shopping Campo Grande, cerca de 50 lojas já iniciaram as contratações temporárias em novembro, que podem ser permanentes no próximo ano.

As vagas são para atendentes, caixas, vendedores e auxiliares de vendas, cozinheiros e auxiliares de cozinha e serviços gerais, entre outras.

Conforme os dados divulgados pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul deve abrir neste fim de ano 12 mil vagas temporárias. Desse total, 34% dos trabalhadores podem ser efetivados no próximo ano.

“É uma ótima oportunidade para quem busca seu primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho, com vagas variadas. Além disso, dependendo do desempenho do profissional, muitas lojas acabam absorvendo o contratado para seu quadro fixo de colaboradores e nas próximas semanas, a demanda pode aumentar e novas vagas serem disponibilizadas”, relata a gerente de Marketing, Gabriella Alves.

Os interessados pelas vagas disponíveis devem enviar os currículos por e-mail para a Associação de Lojistas do Shopping Campo Grande: alscg[email protected]

