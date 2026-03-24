Menu
Menu Busca terÃ§a, 24 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Mar26
PolÃ­cia

A caminho do trabalho, jovem tem nÃ¡gedas tocadas por ciclista em Dourados

VÃ­tima relatou que suspeito ainda a chamou de gostosa e pediu o nÃºmero do telefone

24 marÃ§o 2026 - 10h38Vinicius Costa
Delegacia de Polícia Civil de DouradosDelegacia de PolÃ­cia Civil de Dourados   (Dourados News)

Jovem, de 23 anos, procurou a delegacia de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, no começo da noite desta segunda-feira, dia 23, para denunciar um ciclista que passou a mão nas nádegas dela e a chamou de 'gostosa', no Jardim Maracanã.

Ela relatou ainda que o suspeito chegou a pedir o número do telefone, antes de deixar o local. A vítima estava indo para o trabalho de bicicleta, quando houve o episódio de importunação sexual.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a jovem ficou assustada e decidiu virar em uma rua de maior movimento, porém, o ciclista continuou seguindo ela, pedindo o número do telefone e a chamando de gostosa.

Para tentar despistar ele, a vítima parou a bicicleta e seguiu rumo a uma papelaria, onde ele também fez o mesmo movimento, mas decidiu fugir ao perceber que ela entraria no estabelecimento.

Ainda conforme o registro, a jovem conseguiu imagens de câmera de segurança que mostram o suspeito em uma bicicleta de cor azul.

O caso foi registrado como importunação sexual na delegacia de plantão de Dourados.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Idoso não resistiu ao atropelamento
PolÃ­cia
Idoso morre atropelado por caminhÃ£o enquanto seguia para o trabalho em AlcinÃ³polis
Homem foi conduzido para a delegacia
PolÃ­cia
Acusado de vÃ¡rios estupros em NaviraÃ­, homem Ã© preso em bairro de Dourados
Imagem de agentes da Polícia Federal
PolÃ­cia
InvestigaÃ§Ã£o da PolÃ­cia Federal mira esquema eleitoral com indÃ­cios de 'rachadinha' no RJ
DEPCA atuou diretamente no caso
PolÃ­cia
Acusado de crime sexual contra menor em MS Ã© preso em aÃ§Ã£o conjunta na Bahia
PM foi acionada para o local | Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
Corpo Ã© encontrado com marcas de tiro prÃ³ximo ao Inferninho
Marcelo morreu em acidente de moto
PolÃ­cia
Motociclista que morreu na Serra de Maracaju tinha 19 anos
Autor portava diversos modelos de faca
PolÃ­cia
Homem Ã© preso com faca durante briga com mÃ©dica na UPA Coronel Antonino
Incêndio atinge prédio abandonado de motel em Campo Grande
PolÃ­cia
IncÃªndio atinge prÃ©dio abandonado de motel em Campo Grande
Canivetes foram apreendidos pela equipe da Polícia Militar
PolÃ­cia
TrÃªs alunos sÃ£o flagrados com canivetes em escola de Campo Grande
Passageiro é preso com artefatos explosivos em ônibus em Ribas do Rio Pardo
PolÃ­cia
Passageiro Ã© preso com artefatos explosivos em Ã´nibus em Ribas do Rio Pardo

Mais Lidas

Soldado de 18 anos morre durante treino de corrida do Exército
Brasil
Soldado de 18 anos morre durante treino de corrida do ExÃ©rcito
Tiroteio termina com duas pessoas feridas em Campo Grande
PolÃ­cia
Tiroteio termina com duas pessoas feridas em Campo Grande
Bombonato morreu com um tiro na boca
PolÃ­cia
Trabalhador Ã© morto enquanto aguardava pagamento em fazenda de Rio Verde
Canivetes foram apreendidos pela equipe da Polícia Militar
PolÃ­cia
TrÃªs alunos sÃ£o flagrados com canivetes em escola de Campo Grande