A caminho do trabalho, jovem tem nÃ¡gedas tocadas por ciclista em Dourados

Jovem, de 23 anos, procurou a delegacia de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, no começo da noite desta segunda-feira, dia 23, para denunciar um ciclista que passou a mão nas nádegas dela e a chamou de 'gostosa', no Jardim Maracanã.

Ela relatou ainda que o suspeito chegou a pedir o número do telefone, antes de deixar o local. A vítima estava indo para o trabalho de bicicleta, quando houve o episódio de importunação sexual.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a jovem ficou assustada e decidiu virar em uma rua de maior movimento, porém, o ciclista continuou seguindo ela, pedindo o número do telefone e a chamando de gostosa.

Para tentar despistar ele, a vítima parou a bicicleta e seguiu rumo a uma papelaria, onde ele também fez o mesmo movimento, mas decidiu fugir ao perceber que ela entraria no estabelecimento.

Ainda conforme o registro, a jovem conseguiu imagens de câmera de segurança que mostram o suspeito em uma bicicleta de cor azul.

O caso foi registrado como importunação sexual na delegacia de plantão de Dourados.

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