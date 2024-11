Acidente entre caminhões na BR-163 termina com motorista preso nas ferragens

Um grave acidente envolvendo dois caminhões mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite desta sexta-feira (8), na BR-163, próximo ao km 602, em São Gabriel do Oeste, após um dos caminhoneiros ficar preso nas ferragens do veículo.

Segundo o portal Idest, o acidente ocorreu no sentido Campo Grande - São Gabriel do Oeste, após um dos caminhões se chocar contra a traseira do veículo que seguia à sua frente. Apenas o motorista do caminhão que se chocou ficou ferido, com parte do painel comprimindo seu tórax, abdômen e membros inferiores.

Devido à situação do motorista, a equipe do Corpo de Bombeiros de São Gabriel do Oeste, com auxílio de equipes da CCR MSVia - concessionária responsável pela gestão da rodovia em MS -, precisou utilizar ferramentas hidráulicas para desencarcerar a vítima.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista estava consciente, mas apresentando fraturas expostas na tíbia e fíbula da perna direita.

O motorista recebeu os primeiros socorros ainda no local e, devido à gravidade dos ferimentos, foi encaminhado pela equipe de resgate da CCR ao Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, onde recebe atendimento médico especializado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e investiga as causas do acidente.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também