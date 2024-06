Acidente entre carreta e carro deixa um morto na BR-163, em Rio Verde

Uma pessoa, ainda não identificada, morreu durante um grave acidente no KM 690 da BR-163, em Rio Verde do Mato Grosso, cidade localizada no extremo norte de Mato Grosso do Sul.

Conforme o site Rio Verde News, o acidente aconteceu na região conhecida como ‘Córrego Fundo’, envolvendo uma carreta e um veículo pequeno. Além da vítima fatal, uma pessoa estaria gravemente ferida.

Equipes da CCR MSVias e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram para o local, atender a ocorrência. A PRF (Polícia Rodoviária Federal), também foi acionada.

