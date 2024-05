Acidente mata quatro pessoas da mesma família na fronteira

Quatro pessoas da mesma família morreram durante um grave acidente ocorrido na quarta-feira (1°), em General Francisco Caballero, povoado paraguaio localizado no departamento de Canindeyú, cidade que faz fronteira com Mato Grosso do Sul.

Conforme o site Última Hora, a colisão frontal entre um Toyota Premio e uma SUV Hyundai aconteceu Rota PY03. Por conta do impacto, o Toyota foi jogado para as margens da rodovia, enquanto o outro veículo ficou lado da pista.

Dentro de um Toyota Premio estava Zilene Aparecida López, de 53 anos, Jairo Alvarez López, de 30 anos, um bebê de um ano e um menino de 8 anos. Todos eram moradores do distrito de La Paloma. A quinta passageira do veículo, identificada como Liz Paola Diaz Brega, de 23 anos, foi socorrida em estado gravíssimo.

Os ocupantes do SUV Hyundai não tiveram as identidades e nem o estado de saúde divulgadas.

Até o momento, as circunstâncias exatas que levaram ao acidente não foram divulgadas. A Polícia Nacional está investigando o caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também