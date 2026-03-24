Acusado de crime sexual contra menor em MS Ã© preso em aÃ§Ã£o conjunta na Bahia

Indivíduo acusado de crime sexual contra uma menor de idade em Mato Grosso do Sul, foi preso em Feira de Santana, na Bahia, durante a tarde desta segunda-feira, dia 23, em uma ação conjunta da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) com a Polícia Civil da Bahia.

Ele estava com um mandado em aberto de prisão preventiva, em razão da prática, em tese, do crime de violação sexual mediante fraude.

Segundo informado pela Polícia Civil, o indivíduo é suspeito de praticar crime de natureza sexual contra adolescente. No cumprimento de mandado, foi apreendido um celular, que será periciado.

A apreensão também pode contribuir para o aprofundamento das investigações e eventual identificação de outras circunstâncias relacionadas ao fato.

Conforme Anne Karine, titular da DEPCA, "a ação evidencia a integração entre unidades da Polícia Civil e reforça o compromisso institucional no combate a crimes graves, especialmente aqueles que atentam contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, garantindo a efetividade da Justiça e a proteção das vítimas”.

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