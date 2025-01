Adolescente de 14 anos é estuprado em banheiro de supermercado

Um homem, de 54 anos, foi preso após estuprar um adolescente, de 14 anos, no banheiro de um supermercado em Blumenau, no Vale do Itajaí, na segunda-feira (13). As informações são do g1.

Segundo a Polícia Civil, o menino relatou à mãe que foi atacado pelo homem e forçado a praticar atos sexuais ao entrar na cabine. O suspeito, que usava o mictório, teria entrado atrás da vítima e trancado a porta do compartimento.

O menino só conseguiu sair quando outra pessoa entrou na cabine ao lado. A vítima ligou para a mãe, então, que pediu ajuda na sede do Departamento de Investigações Criminais (DIC), no bairro Garcia, o mesmo do supermercado. Os agentes conseguiram identificar o suspeito e o encontraram horas depois em casa, no bairro Ponta Aguda.

O homem, conforme a Polícia Civil, foi conduzido à sede do departamento, onde foi preso em flagrante por estupro majorado (quando ocorre sob circunstâncias agravantes), com pena de 8 a 12 anos de reclusão. Ele não reagiu à detenção.

Em interrogatório, na presença da advogada, permaneceu em silêncio. Depois, foi encaminhado ao Presídio Regional de Blumenau, ficando à disposição do Poder Judiciário.

