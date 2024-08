Adolescente de 15 anos é flagrado traficando na 'cracolândia' de Miranda

Um menino, de 15 anos, foi detido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, na região conhecida como “cracolândia”, em Miranda. A detenção aconteceu durante a madrugada de quinta-feira (29).

Conforme as informações policiais, divulgadas pela Polícia Civil, as equipes da SIG (Seção de Investigações Gerais) estavam fazendo diligências pela região para apurar furtos ocorridos no município.

As equipes então flagraram três pessoas próximo a um beco localizado na Rua Cândido Ramires, no Bairro Aparecida. Os indivíduos passaram por revista pessoal, sendo que apenas o menor estava com oito trouxinhas de pasta base de cocaína e uma trouxinha de maconha, além de R$ 61,00 em notas picadas e moedas.

Ao ser indagado acerca do entorpecente, o menor confessou que fazia a mercancia da droga no local, para os usuários.

Ele foi conduzido para a delegacia e, após ser ouvido, foi entregue para a mãe, conforme preconiza o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).



