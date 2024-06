Adolescente de time de MS morre na Capital

O volante da Associação Atlética Portuguesa, Breno Souza Firmino, de 16 anos, faleceu durante a noite de terça-feira (18), em Campo Grande. O motivo do falecimento não será divulgado pela reportagem.

Conforme as informações apuradas pelo JD1, o atleta era natural da cidade de Sonora, mas estava morando em Campo Grande, onde atuava no clube pelo time SUB-17.

Amigos e familiares usaram as redes sociais para se despedir do rapaz, que tinha uma vida e uma carreira promissora pela frente.

“Não consigo acreditar que isso aconteceu. Você tinha um futuro brilhante pela frente. #EternoCasimiro”, publicou um amigo usando vários emojis de choro.

Outros colegas lembraram que ‘depressão não é brincadeira’, ao prestar homenagens ao adolescente.

Nota do clube – Por meio de nota, o Portuguesa lamentou o falecimento do rapaz, prestando apoio e solidariedade aos familiares e amigos. Devido ao falecimento de Breno, as atividades da equipe foram pausadas na categoria que ele atuava. Confira na íntegra:

“Com profundo pesar a Associação Atlética Portuguesa comunica a partida do atleta Breno Souza Firmino, de 16 anos, que atuava como volante pelo time SUB-17.

Neste momento difícil o clube presta solidariedade aos familiares e amigos e declara pausada as atividades da categoria.”

